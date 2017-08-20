ТАСС , 20 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси за €300 млн Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации издания, англичане рассчитывают завершить сделку по приобретению 30-летнего форварда до конца августа и намерены выплатить прописанную в его контракте сумму отступных — €300 млн Отмечается, что руководство «Манчестер Сити» намерено воспользоваться задержкой в подписании нового контракта между Месси и «Барселоной» — клуб объявил о продлении соглашения в июле текущего года, однако официальная церемония подписания контракта до сих пор не состоялась.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.