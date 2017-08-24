«Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина

«Зенит» выиграл у «Утрехта» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».



В дебюте матча Себастьян Дриусси сместился к центру и сделал разрезающую передачу в штрафную на ход Далеру Кузяеву, тот в падении сумел переадресовать мяч Александру Кокорину, который поразил полупустые ворота.

Так как в первом матче «Утрехт» дома победил со счетом 1:0, команды продолжили выявлять победителя противостояния в дополнительное время. На исходе первой дополнительной 15-минутки Кокорин остался совершенно один на дальней штанге, куда последовал прострел Дмитрия Полоза. Удар грудью Александра оказался голевым.



«Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы, «Утрехт» покинул турнир.