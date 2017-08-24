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«Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина
«Зенит» выиграл у «Утрехта» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
В дебюте матча Себастьян Дриусси сместился к центру и сделал разрезающую передачу в штрафную на ход Далеру Кузяеву, тот в падении сумел переадресовать мяч Александру Кокорину, который поразил полупустые ворота.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЗенитУтрехт 1:0 Александр Кокорин @kokorink9 Общий счет 1:1 pic.twitter.com/aOEPZoDz1h— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 августа 2017 г.
Так как в первом матче «Утрехт» дома победил со счетом 1:0, команды продолжили выявлять победителя противостояния в дополнительное время. На исходе первой дополнительной 15-минутки Кокорин остался совершенно один на дальней штанге, куда последовал прострел Дмитрия Полоза. Удар грудью Александра оказался голевым.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЗенитУтрехт 2:0 105' Александр Кокорин @kokorink9 (дубль) — Общий счет 2:1 pic.twitter.com/zMXah6DWJC— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 августа 2017 г.
«Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы, «Утрехт» покинул турнир.
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