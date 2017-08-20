Турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за гибели двух бойцов в ДТП

Турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за гибели в ДТП двух бойцов Мансура Денилханова и Арсена Каракетова, сообщил агентству " Р-Спорт" президент студенческой лиги ММА Гиви Папаскуа.



Турнир должен был пройти в воскресенье в Грозном.



" К сожалению, турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за того, что два бойца вчера погибли в ДТП в Чечне. Это Мансур Денилханов и Арсен Каракетов" , — сказал Папаскуа.