Украинская легкоатлетка вернула золотую медаль Универсиады-2017

Украинской легкоатлетке Ольге Ляховой пришлось вернуть золотую медаль Универсиады-2017. Ранее на Играх в Тайбэе спортсменка получила данную награду за победу в финальном забеге на дистанцию 800 метров.

Таким образом, Ляхова получила золотую медаль после того как кубинку Розу Алманза Бланко дисквалифицировали за нарушение правил регламента. Так, первое место досталось украинской спортсменке и она стала чемпионкой Универсиады.

Стоит отметить, что после Ляхову лишили первого места и медали. Оказалось, что лекгоатлетка продолжает занимать второю строчку в итоговом протоколе соревнований.

Предполагается, что кубинская сборная обжаловала решение судей. После чего результаты пересмотрели и вернули медаль к Бланко.