Португальский колдун: Роналду проклят из-за участия в матче против России в 2005 году



Португальский колдун Фафе выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду проклят.

Об этом сообщает Goal.



По словам колдуна, неприятности в виде пятиматчевой дисквалификации, заработанной португальцем в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» и обвинения в уклонении от уплаты налогов, случились с Роналду из-за того, что тот в 2005 году пропустил похороны отца Жозе Диниша Авейру.



Вместо посещения церемония похорон футболист принял участие в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2006 года против сборной России.



Ранее сообщалось, что «Реал» намерен обжаловать пятиматчевую дисквалификацию Роналду в Спортивном арбитражном суде (CAS).