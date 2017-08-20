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Украинский боксёр Гвоздик победил техническим нокаутом американца Бейкера

Гвоздик нокаутировал Бейкера
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Украинский боксёр Александр Гвоздик одержал победу над представителем США Крэйгом Бейкером на шоу в Линкольне, штат Небраска.
Украинский спортсмен победил в шестом раунде техническим нокаутом и сохранил за собой титулы Североамериканской боксёрской организации (WBO-NABO) и Североамериканской боксёрской федерации (NABF) в полутяжёлом весе.
Эта победа стала для Гвоздика 14 в карьере (12 — досрочно). Украинец на профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что американский боксёр Теренс Кроуфорд победил представителя Намибии Джулиуса Индонго нокаутом в третьем раунде и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе.
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