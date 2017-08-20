Украинский боксёр Гвоздик победил техническим нокаутом американца Бейкера

Украинский спортсмен победил в шестом раунде техническим нокаутом и сохранил за собой титулы Североамериканской боксёрской организации (WBO-NABO) и Североамериканской боксёрской федерации (NABF) в полутяжёлом весе.



Эта победа стала для Гвоздика 14 в карьере (12 — досрочно). Украинец на профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения.

