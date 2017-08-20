СМИ: Таски сообщил руководству «Спартака» о желании покинуть команду

Защитник Сердар Таски сообщил руководству «Спартака» о желании покинуть команду и перейти в «Трабзонспор», сообщает Sporx.

Турецкое интернет-издание приводит слова отца Таски, являющегося и агентом Сердара. По его словам, «Спартак» выразил готовность расстаться с 30-летним футболистом, если найдёт замену.

На прошлой неделе главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что Таски может уйти из команды. В нынешнем сезоне РФПЛ Сердар принял участие в трёх матчах красно-белых.

В общей сложности Таски сыграл за «Спартак» в 66 матчах, в которых забил 3 гола, сделал 2 голевых паса и получил 12 жёлтых карточек.