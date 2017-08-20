Главные события у вас в почте
Футболист «Спартака» объявил о своём желании покинуть клуб
Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Сердар Таски сообщил руководству о своём желании покинуть команду и перейти в турецкий «Трабзонспор».
Об этом сообщает Sporx.
По информации издания, «Спартак» готов отпустить футболиста в том случае, если сможет найти ему замену.
Таски на протяжении восьми лет (2005 — 2013 год) защищал цвета немецкого «Штутгарта». За «Спартак» футболист выступает с 2013 года, на его счету 66 матчей и три забитых мяча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает возможность приобретения полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова.
Оставить комментарий