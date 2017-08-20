Футболист «Спартака» объявил о своём желании покинуть клуб



Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Сердар Таски сообщил руководству о своём желании покинуть команду и перейти в турецкий «Трабзонспор».

Об этом сообщает Sporx.



По информации издания, «Спартак» готов отпустить футболиста в том случае, если сможет найти ему замену.



Таски на протяжении восьми лет (2005 — 2013 год) защищал цвета немецкого «Штутгарта». За «Спартак» футболист выступает с 2013 года, на его счету 66 матчей и три забитых мяча.

