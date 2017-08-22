Руни забил 200-й мяч в английской премьер-лиге

Видео было опубликовано на YouTube-канале WRC10.

31-летний форвард отличился в матче второго тура АПЛ с «Манчестер Сити». Он в касание перевел мяч в сетку после передачи 20-летнего хавбека Доминика Калверт-Левина. Встреча прошла в понедельник в Манчестере и завершилась со счетом 1:1.