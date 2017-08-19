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Газета.Ru

Телеведущий Малахов примерил футболку "Зенита"

«Зенит» объявил о трансфере Малахова
Фото:
" Трансфер года! Спасибо " Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа! " — написал Малахов в своем инстаграме.

Публикация от @malakhov007

Информация об этом появилась в твиттере клуба из Санкт-Петербурга.
Ранее Малахов объявил об уходе в декретный отпуск по уходу за ребенком.
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Зенит
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