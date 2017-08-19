Главные события у вас в почте
Телеведущий Малахов примерил футболку "Зенита"
" Трансфер года! Спасибо " Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа! " — написал Малахов в своем инстаграме.
Андрей Малахов — в «Зените»! #ТрансферНомер1 #ТрансферГода pic.twitter.com/jG4tYu0Wx0— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 августа 2017 г.
Информация об этом появилась в твиттере клуба из Санкт-Петербурга.
Ранее Малахов объявил об уходе в декретный отпуск по уходу за ребенком.
Оставить комментарий