" Трансфер года! Спасибо " Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа! " — написал Малахов в своем инстаграме.

Публикация от @malakhov007 Авг 19 2017 в 5:11 PDT

Информация об этом появилась в твиттере клуба из Санкт-Петербурга.



Ранее Малахов объявил об уходе в декретный отпуск по уходу за ребенком.