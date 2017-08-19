Шубенков: журналисты предложили выйти на церемонию награждения ЧМ с балалайкой



Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что журналисты предложили ему оригинальный способ обойти запрет на демонстрацию государственных символов во время церемонии награждения победителей турнира.

«Никаких государственных символов демонстрировать было нельзя, чего-то исполнять, но «хардкоровые» журналисты тем не менее предложили выйти в шапке-ушанке и с балалайкой. Но это уже совсем крайность», — цитирует спортсмена МK.ru.



По словам Шубенкова, он не считает предательством выступление российских легкоатлетов на международных турнирах под нейтральным флагом.



«Мы пытаемся объяснить, что вариантов на сегодняшний день нет, а принципиально сидеть дома, не тренироваться назло всем — нам не подойдёт. Ничего не делать, поймите, всегда проще. Гораздо сложнее поехать и «порвать» соперников, доказав, что у нас тут не сплошь и рядом допинг, а нормальные спортсмены, которые своими силами зарабатывают очки, медали», — добавил он.



Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты завоевали шесть медалей ЧМ-2017 в статусе нейтральных спортсменов.