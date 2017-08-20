14 национальных паралимпийских комитетов поддержали отстраненный ПКР

Руководители и представители 14 национальных паралимпийских комитетов направили обращение Международному паралимпийскому комитету, чтобы поддерать Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает «Р-Спорт».

В августе 2016 года организация приняла решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и временно лишить ПКР членства в IPC. 3-4 сентября в Абу-Даби состоится заседание исполкома IPC, во время которого будет принято решение относительно восстановления в правах ПКР.

19 августа ПКР в Москве провел мероприятия, которые были направленны на выполнение критериев по восстановлению членства ПКР в IPC. В них участвовали руководители и представители национальных паралимпийских комитетов (НПК) Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Киргизстана, Китая, Монголии, Сербии, Черногории, Таджикистана, Молдавии, Казахстана, Лаоса и Южной Кореи.

По итогам обсужденияНПК направили в IPC обращение.

"Мы воодушевлены работой российского комитета по созданию открытой среды с нулевой терпимостью к допингу и защиты чистоты спорта; систематизированных технологий; повышения знаний в сфере антидопингового обеспечения не только спортсменов сборных команд России, но и всех, кто обеспечивает подготовку этих спортсменов; информационной базы по предотвращению допинга в российском паралимпийском спорте.

Работа, проводимая ПКР, заслуживает высокой оценки и является эталонной для многих других национальных паралимпийских комитетов. Выражаем надежду на то, что наше коллективное мнение будет учтено при обсуждении вопроса о восстановлении членства ПКР в IPC", — говорится в тексте сообщение, которое опубликовано на официальном сайте ПКР.