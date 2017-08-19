СМИ: ФХУ рассмотрит ситуацию с признанием хоккеистов сборной Украины в сдаче матча ЧМ

Федерация хоккея Украины (ФХУ) в понедельник проведет заседание, посвященное ситуации вокруг якобы признания двух игроков сборной Украины в попытке сдать матч на чемпионате мира в дивизионе IА против сборной Южной Кореи, сообщает интернет-издание " Обозреватель".





Как сообщает издание, в его распоряжении оказались расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы. Утверждается, что они пообещали вернуть неназванным лицам по 30 тысяч долларов при невыполнении ими задачи по достижению командой фиксированного результата в том случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

Встреча состоялась 28 апреля в Киеве и завершилась поражением украинцев в серии буллитов — 1:2. Украинская команда по итогам турнира вылетела в дивизион IВ, а команда Южной Кореи пробилась в элиту мирового хоккея.



" Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник, 21 августа" , — говорится в материале.