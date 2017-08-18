Российских атлетов могут оставить без премий за выступления под нейтральным флагом

Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с регионами решают, как премировать за медали чемпионата мира спортсменов, которые выступали в Лондоне как нейтральные спортсмены. Об этом сообщает " Спорт-Экспресс".

Издание отмечает, что российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, а не за страну, в связи с чем формально платить им не за что. При этом медали чемпионата мира в Лондоне завоевали шестеро наших спортсменов.

Формально эти награды не должны учитываться в командном зачете, а принадлежат не сборным, а конкретным спортсменам.

Издание отмечает, что спортсмены точно могут рассчитывать на выплаты от ИААФ, которые положены всем финалистам. Так Ласицкене за победу получит 60 тысяч долларов, еще пятеро спортсменов за серебряные медали — по 30 тысяч долларов.