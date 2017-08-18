СМИ сообщили об уходе Дзюбы из «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба уйдет в аренду в другой клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Сам футболист объясняет уход тем, что накануне домашнего чемпионата мира ему нужно больше игровой практики. Отмечается, что наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Дзюбы являются московский «Локомотив» или «Краснодар».

В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. В сумме нападающий провел на поле 205 минут, не отметившись забитыми мячами.

Дзюба потерял место в составе после того, как «Зенит» возглавил итальянский тренер Роберто Манчини , после того как его предшественник Мирча Луческу был отправлен в отставку. После шести туров РФПЛ сине-бело-голубые с 16 очками единолично возглавляют таблицу.