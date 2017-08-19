Объединение фанатов «Краснодара» «Южная гвардия» намерено бойкотировать игры команды, пока руководство клуба не принесет извинение за поведение стюардов и сотрудников ЧОПа во время встречи 6-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1), передает RT. Стоит отметить, что фанаты уже пропустили первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2).

"Мы не сказали ни слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты — позор футбола»; мы проглотили ваши невыполненные обещания. Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство дает указание своим так называемым работникам «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!

Мы готовы были рвать глотки за клуб! Мы готовы были отхватывать за клуб! Мы гнали команду дома и на выездах. Нам было не жалко тех денег, нервов и трудов, чтобы делать по красоте так, как в наших силах! Мы жили клубом, жили его жизнью и не перестанем его любить всем сердцем.

Вы показали свое истинное лицо. Мы увидели, что заполняемость стадиона кузьмичами вам намного важнее ярой поддержки. Что же… так тому и быть! Вы хотели, чтобы vip-места продавались больше, чем фанатские?! Так тому и быть!

Мы оставляем за собой право бойкотировать фан-сектор, пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами и не накажет виновных! Мы — не вы! А знаете, в чем отличие?! Пока мы едины — мы непобедимы! За нами правда!" — говорится в заявлении, опубликованном на странице фанатов «Краснодара» во «ВКонтакте».