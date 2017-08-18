Легкоатлетка Пятых дисквалифицирована на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую легкоатлетку Анну Пятых, выступающую в тройном прыжке, за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.



Срок дисквалификации отсчитывается с 15 декабря 2016 года. При этом аннулируются результаты, показанные Пятых на ЧМ-2007. Также аннулируются результаты спортсменки с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года.