Зидану грозит дисквалификация - СМИ

Технический комитет арбитров Чемпионата Испании по футболу может дисквалифицировать главного тренера мадридского Реала Зиннедин Зидана на десять матчей, сообщает Mundo Deportivo.

Издание отмечет, что таким образом француз может поплатиться за слова, которые он произнес после дисквалификации Роналду . Когда вы видите такое решение, то начинаете думать, что здесь все не просто так, — прокомментировал Зидан новость о дисквалификации португальца на пять матчей.

Отмечается, что если технический комитет признает Зидана виновным, то он может пропустить от четырех до десяти матчей. Напомним, ранее нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании с Барселоной.