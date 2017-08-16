Боец ММА умер после перенесенного в бою нокаута



Американский боец смешанного стиля (ММА) Рондел Кларк скончался в больнице после перенесенного в бою с Райаном Данном нокаута. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция совместно с атлетической комиссией штата Массачусетс проводят расследование произошедшего.



Поединок проходил 12 августа на шоу Cage Titans в Плимуте, штат Массачусетс. В конце третьего раунда Данн отправил Кларка в нокаут, бой был остановлен.



Отмечается, что 26-летний Кларк был бойцом-любителем. Бой с Данном стал для него вторым в карьере. Первый поединок он выиграл.



В июне 2016 года в США умер боец ММА Кимбо Слайс. 42-летний спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался. Причины смерти не были установлены.