ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 августа, на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч в свои ворота забил защитник хозяев Нуху Касим на 92-й минуте.

Эта игра стала для защитника «армейцев» Василия Березуцкого 500-й в составе команды. Ответный матч пройдет 23 августа в Москве. Победитель получит право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

В предыдущем раунде москвичи оказались сильнее греческого АЕКа. В первом матче, который состоялся в Афинах, ЦСКА оказался сильнее 2:0. В ответном поединке «армейцы» победили со счетом 1:0.