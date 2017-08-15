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Каспаров потерпел поражение на этапе Гран-тура по быстрым шахматам
Российский шахматист Гарри Каспаров проиграл представителю Армении Левону Ароняну на этапе Гран-тура по быстрым шахматам в американском Сент-Луисе.
Партия завершилась после 42-го хода. Каспаров проводил встречу черными фигурами.
Турнир по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе пройдет с 14 по 19 августа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
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