Американец Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу



Американец Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг, объединив все четыре престижных пояса. В 12-раундовом поединке в Линкольне (штат Небраска) он выиграл у Джулиуса Индонго из Намибии нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).



29-летний Кроуфорд в шестой раз защитил пояс WBO, в третий — WBC. Два титула он объединил в июне 2016 года, победив украинца Виктора Постола по очкам, после чего одержал еще две победы. В его послужном списке теперь 32 победы (22 нокаутом) и ни одного поражения.





Индонго впервые стал чемпионом мира в декабре 2016 года, выиграв у россиянина Эдуарда Трояновского нокаутом в первом раунде и завоевав пояс IBF. Затем он защитил этот пояс и отобрал титул WBA у британца Рикки Бернса, выиграв по очкам. Он в третий раз подряд боксировал на родине соперника. В активе 34-летнего намибиийца теперь 22 победы (11 нокаутом), одно поражение.