В Южной Корее представили футбольного робота-репортёра

Информационное агентство «Рёнхап» представило автоматизированную систему для выпуска новостей о результатах матчей английской футбольной Премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Программа носит название Soccerbot и может производить около 380 автоматических статей о матчах турнира в течение одной-двух секунд после окончания встреч.

Отмечается, что система была успешно протестирована во время предыдущего сезона чемпионата Англии по футболу, а в будущем агентство планирует разработать программу для освещения Олимпийских игр 2018 года, которые пройдёт в южнокорейском Пхёнчане.