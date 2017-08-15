Фанаты украинских «Карпат» устроили драку в Мариуполе из-за российского флага

На матче чемпионата Украины по футболу между «Мариуполем» и «Карпатами» (Львов) произошла массовая драка фанатов — болельщики львовской команды оказались недовольны тем, что им запретили сжечь российский флаг.

Фанаты гостей отобрали у болельщиков «Мариуполя» российский флаг, попытались его сжечь, однако стюарды стадиона помешали сделать это и были за это атакованы. Столкновение произошло в начале второго тайма и длилось, судя по видео, попавшему в Сеть, полминуты. В конце ролика девушка на фанатском секторе жалуется, что ее и других болельщиков провоцируют неприличными жестами, сообщает RT. Кроме того, пользователь Олег Хрусталь, выложивший ролик, утверждает, что видел, как неизвестный пьяный болельщик крикнул «Слава России», а сами стюарды признавались в незнании украинского языка.

Пользователи оставляют под видео комментарии, выражая несогласие с действиями львовских фанатов. «Позор и горе украинского футбола, из-за таких „фанатов“ не хочется ходить на матчи всей семьей», — отметил один из пользователей. Портал отмечает, что на Украине несколько месяцев идет дискуссия о том, можно ли проводить матчи в Мариуполе, который находится близко от зоны боевых действий. Так, в июле киевское «Динамо» обратилось к Федерации футбола Украины с просьбой перенести матч седьмого тура из Мариуполя в другое место, так как команда из столицы опасается срыва матча из-за теракта ко Дню независимости.



Пока все три матча «Мариуполь» принял на своем стадионе. В то же время фанаты «Карпат» уже отметились другой историей, связанной с украинско-российскими отношениями — они выступили резко против перехода в команду Артема Громова , который провел полгода в самарских «Крыльях Советов». Он неоднократно публиковал в соцсетях призывы о примирении между Украиной и Россией. Пока Громов не подписал контракт с «Карпатами». «Трибуны нашего стадиона будут освистывать каждое действие этого футболиста. Мы не разделяем пророссийские взгляды Громова и считаем, что ему не место в команде патриотов.