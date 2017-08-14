Фанаты ФК «Карпаты» устроили драку со стюардами, не позволившими им сжечь российский флаг

Фанаты львовского футбольного клуба «Карпаты» устроили потасовку со стюардами во время матча пятого тура чемпионата Украины против «Мариуполя».

Об этом сообщает Футбол24.

Отмечается, что стюарды помешали болельщикам сжечь российский флаг из-за соображений пожарной безопасности, однако фанаты отнеслись к этому враждебно и затеяли драку.

Встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу «Мариуполя».

Ранее сообщалось, что между фанатами футбольного клуба «Краснодар» и стюардами разгорелась драка во время матча шестого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром».