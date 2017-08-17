Что говорили после неожиданного поражения «Зенита» в Лиге Европы



После неожиданного поражения «Зенита» от четвёртой команды Нидерландов «Утрехта» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы главный тренер питерской команды Роберто Манчини назвал причиной неудачи усталость игроков, а наставник соперника Эрик тен Хаг призвал своих подопечных не расслабляться перед ответной встречей. В свою очередь игроки «Зенита» и президент клуба пообещали, что поединок в Санкт-Петербурге сложится иначе.

«Мы играли не лучшим образом — это правда»





Поражение от «Утрехта» стало для «Зенита» настоящим ушатом холодной воды. Команда так здорово начала сезон, что большинство болельщиков питерцев даже не стали толком разбираться, с кем их любимцы сыграют за право участия в групповом этапе Лиги Европы. Между тем «Утрехт» предстал командой очень сильной и организованной, одержав вполне заслуженную победу. Если бы не сейвы Андрея Лунёва , счёт мог быть крупнее. «Зенит» же провёл, пожалуй, худшую игру в сезоне, если не брать в расчёт встречу с «Бней Йегудой», на которую Роберто Манчини выставил, по сути, второй состав. На этот раз итальянский специалист посетовал на то, что его подопечные не успели восстановиться после матча чемпионата с «Ахматом», который состоялся всего три дня назад.

«Мы играли не лучшим образом — это правда. Нельзя забывать, что последний наш матч состоялся в воскресенье вечером, а «Утрехт» играл в пятницу. Каждая игра в Нидерландах сложна. К сожалению, сами допускали ошибки. В первой половине соперник активно прессинговал нас, во втором тайме мы сравняли игру, но допускали помарки в защитных действиях. У нас впереди матч в чемпионате России, затем уже вторая встреча с «Утрехтом». Соответственно, после неё мы уже будем думать об ответной встрече. Не жалеем ли, что решили перенести матч на день раньше? Тут проблема связана с полицией — они не хотели, чтобы в один день были сыграны два матча — один в Амстердаме, другой в Утрехте. Поэтому игра была перенесена. Нам нужно время. Костяк команды, как вы знаете, ещё не сложился. У нас поменялось много футболистов. Иногда мы действительно проводим не самые лучшие матчи, но чтобы сделать сильную команду, нужно время», — цитирует Манчини сайт «Зенита».

В свою очередь наставник «Утрехта» Эрик тен Хаг призвал свою команду не расслабляться, подчеркнув, что всё решится в ответном поединке.



«Атмосфера на стадионе была отличной. Это определённо стало одним из факторов успеха. Здорово видеть, как всё больше и больше людей поддерживают клуб. Антураж матча с «Зенитом» стал для команды дополнительной мотивацией. «Утрехт» должен показывать свою лучшую игру в матчах против европейских топ-клубов. Хорошо, что выиграли со счётом 1:0, но впереди нас ждёт ответный матч, поэтому нельзя допускать эйфории. Выйти в групповой этап Лиги Европы — возможно. Над этим мы и работаем. Нужно оставаться на земле двумя ногами, продолжать усердно работать и действовать на поле собранно», — цитирует тен Хага официальный сайт «Утрехта».



«Не хочу оправдываться»



Из футболистов «Зенита» немногие горели желанием общаться с прессой после такого неудачного матча. Исключением стал лишь один из самых опытных игроков команды — Бранислав Иванович. Он, как и Манчини, отметил, что сине-бело-голубые не успели восстановиться после встречи с «Ахматом».





«Очень тяжёлая игра, мы потеряли много сил за последние недели, сегодня их не хватило. Результат всё же позитивный, потому что могли пропустить и больше. В таком случае в ответной игре пришлось бы ещё тяжелее. К ответной встрече должны восстановиться, набраться свежести, и, наверное, всё будет по-другому. Мы хорошо поработали на сборах, сейчас нужно просто восстановиться», — приводит слова Ивановича ТАСС

Защитник «Зенита» подчеркнул, что в ответной игре команда будет смотреться куда увереннее и не допустит такого количества брака, как в первом матче.



«Был момент, когда мы начали контролировать игру, но потеряли несколько мячей, а затем и уверенность в себе. Постараемся больше не допускать таких ошибок. Думаю, ответная встреча будет совсем другой, мы сыграем намного лучше. Даже если бы сегодня счёт был 0:0, нам всё равно пришлось бы забивать дома», — добавил Иванович.





Попытался зарядить болельщиков оптимизмом и президент клуба Сергей Фурсенко

«Утрехт» — это довольно крепкая команда, у неё бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжёло выходить на поле, ещё и в Европе. Но не хочу оправдываться, сегодня мы действовали не очень быстро и академично. Следующий матч при своих болельщиках нужно обязательно выигрывать, я надеюсь, что соберётся полный стадион, и мы пройдем дальше», — пообещал Фурсенко.



«Этот „Утрехт“ дома нужно обыгрывать»





Большая часть экспертов после матча оказалась настроена не столь благожелательно, как президент «Зенита». Известный журналист Василий Уткин по ходу матча в своём твиттере не раз жёстко подкалывал команду из Санкт-Петербурга, например, намекая на больше количество аргентинских футболистов в её составе.

Смотрю Зенит и как-то беспокоюсь за сборную Аргентины. Какое-то нестабильное ждет ее, похоже, будущее. — Василий Уткин (@radioutkin) 16 августа 2017 г.

Также Уткин удивлялся тому, как легко защитники «Зенита» позволяли соперникам бить по воротам Андрея Лунёва. Пожалуй, в этом моменте большинство болельщиков команды оказались солидарны с журналистом.



А если б Лунев и второй удар отбил, то было бы и третье, и четвертое добивание. Не помогли бы. Вообще ужас. — Василий Уткин (@radioutkin) 16 августа 2017 г.



Игрой команды остался недоволен и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков . По его словам, команда банально недооценила «Утрехт».

«Это был матч, похожий на тот с «Бней Иегудой». «Зенит» вновь почти ничего не создавал и только оборонялся. Сине-бело-голубые, наверное, ещё не встречались в этом сезоне с командой, которая так агрессивно играет на протяжении всех 90 минут. Можно сказать, что это ключ к нынешнему «Зениту». «Утрехт» был хорошо физически готов, а «Зенит», возможно, морально не был готов к такому натиску», — сказал Кержаков в эфире программы «Все на футбол».



Однако лучший бомбардир в истории сборной России заявил, что уверен в проходе «Зенита» в групповой этап Лиги Европы.



«Утрехт» превзошёл «Зенит» во всём: в количестве ударов в створ, в движении, агрессии, выходе в атаку. Эта команда не просто так мяч вперёд забрасывала, а пыталась что-то организовать, даже несмотря на прессинг. Такой наглости, наверное, наши не ожидали. Изначально на бумаге фаворитом был «Зенит», и это все понимали, но важен настрой. Болельщики прекрасно поддерживали хозяев, заряжая силами и эмоциями своих игроков. Этот «Утрехт» дома нужно обыгрывать. Произошла неприятность, но её легко исправить, тем более будут забиты трибуны красавца стадиона. Деньги не ставлю, но чашку поставлю на то, что «Зенит» пройдёт в групповой этап», — добавил Кержаков.





А бывший защитник сборной России Юрий Никифоров , пять лет отыгравший в чемпионате Нидерландов за ПСВ и «Валвейк», отметил, что у «Утрехта» очень громкие болельщики и играть против этой команды на выезде невероятно тяжело.

«В современном футболе имена ничего не решают. Все знают, что у «Зенита» очень хорошая команда. Сегодня просто был не их день. «Утрехт» победил «Зенит» за счёт своей мобильности и самоотдачи. Я выступал в чемпионате Голландии, очень сложно играть против «Утрехта» на его поле. У этой команды одни из лучших болельщиков в стране. «Утрехт» прекрасно знал, какая команда из России им противостоит, и ему нужно было уже в первом матче дома делать результат. По большому счету у «Зенита» не было стопроцентных моментов, а у хозяев и до гола была парочка», — приводит слова Никифорова «Р-Спорт».



Как и Кержаков эксперт выразил уверенность в итоговом успехе «Зенита».



«0:1 — это не страшный результат для «Зенита». В Санкт-Петербурге команда Роберто Манчини будет играть совершенно по-другому. Наверняка голландцы в ответном матче будут играть по счёту, от обороны, и ловить «Зенит» на контратаке. Думаю, что в итоге «Зенит» пройдёт «Утрехт». Это проходная команда для питерцев, они должны побеждать таких соперников», — отметил Никифоров.