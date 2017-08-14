Роналду грозит дисквалификация на срок до 12 матчей за толчок судьи

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может получить дисквалификацию за толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает RT.

Главный арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отразил в протоколе то, что португалец толкнул его, получив красную карточку. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Эта дисквалификация будет распространяться в первую очередь на чемпионат. Таким образом, Роналду, помимо ответной суперкубковой игры против «Барселоны», рискует пропустить игры «Реала» в чемпионате с «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедад».