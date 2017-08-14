«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 82-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В борьбе с защитником «Барселоны» форвард упал в чужой штрафной, но судья посчитал, что португалец симулировал. Первое предупреждение Роналду заработал, сняв майку во время празднования гола.

Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.