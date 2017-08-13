Российскую легкоатлетку сняли с дистанции

Чемпионку Европы 2015 года среди юниоров в спортивной ходьбе на 10 000 метров Клавдию Афанасьеву сняли с дистанции 20 километров в спортивной ходьбе на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает «Р-Спорт»

Россиянка, которая выступает под нейтральным флагом, получила три предупреждения во время соревнований и была дисквалифицирована.

Воскресенье — заключительный день чемпионата.

В начале июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила спортсменку к участию в международных стартах в нейтральном статусе. Афанасьева стала 25 российской спортсменкой, кому ассоциация разрешила выступать за рубежом. В июле в Польше Афанасьева завоевала золото молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км, выполнив таким образом квалификационный норматив для участия в соревнованиях Лондоне.