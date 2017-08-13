Кличко: на момент принятия решения о завершении карьеры часть меня уже умерла

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко назвал причины, вынудившие его принять решение о завершении профессиональной карьеры.

«После поражения от Энтони Джошуа у меня было сто причин продолжить карьеру, и столько же — чтобы всё прекратить. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла», — рассказал украинский боксёр в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Кличко, ему не хватало мотивации для продолжения выступлений на профессиональном ринге.

«Даже $20 млн, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить моё мнение. Если бы я продолжал карьеру только из-за денег, я бы обманывал себя», — добавил он.

Ранее менеджер Кличко прокомментировал решение украинца завершить карьеру.