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В последний день ЧМ по легкой атлетике организовали церемонию в честь Болта
Фото: © EPA/FRANCK ROBICHON
В заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне организаторы устроили церемонию в честь восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта, сообщает RT.
Это мировое первенство стало последним турниром в карьере спринтера.
Болт совершил круг почета по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.
London says goodbye to Usain Bolt.
Athletics says goodbye to Usain Bolt.
A final farewell to a legend. #London2017https://t.co/kk0O79H3dg pic.twitter.com/ljX4z75dUA— BBC Sport (@BBCSport) 13 августа 2017 г.
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