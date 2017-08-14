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В последний день ЧМ по легкой атлетике организовали церемонию в честь Болта

Усэйн Болт завершил спортивную карьеру
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В заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне организаторы устроили церемонию в честь восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта, сообщает RT.
Это мировое первенство стало последним турниром в карьере спринтера.
Болт совершил круг почета по олимпийскому стадиону Лондона. Зрители приветствовали его стоя.
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