В Саудовской Аравии был забит один из самых нелепых автоголов сезона

Вратарь клуба «Аль-Шабаб» Фарук Бен Мустафа допустил роковую ошибку, благодаря чему его клуб потерпел поражение в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Охуда».



На 89-й минуте при счёте 1:1 Бен Мустафа в ситуации, когда его никто не атаковал, пропустил мяч под ногой после паса партнёра, и тот влетел в сетку. Отметим, что у «Аль-Шабаба» в этой встрече отличился экс-игрок «Кубани» Маркос Пиццели.



Как сообщалось ранее, курьёзный гол был забит в матче 1/16 финала Кубка Эстонии между «Левадией» и «Пайде».