ЦСКА вырвал победу у «Спартака»

В матче шестого тура РФПЛ ЦСКА победил «Спартак» на встрече в Москве на стадионе « ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в дерби. Среди москвичей сильнее оказались армейцы, выигравшие со счетом 2:1 в пользу «армейцев», сообщает «Чемпионат».

В начале второго тайма Квинси Промес передал пас на Лоренсо Мельгарехо, тот сразу выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Марио Пашалич пробил низом. В итоге, отлетев рикошетом от ноги Алексея Березуцкого, мяч попал в нижний угол. На гол Марио Пашалича (48-я минута) ЦСКА ответил ударами Георгия Щенникова (83-я) и Витиньо (84-я).

В итоге ЦСКА (12 очков) вышел на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» (8 баллов) оказался на восьмой.