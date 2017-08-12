Медведев подписал документ о создании антидопинговой лаборатории МГУ

Ранее сообщалось, что национальная антидопинговая лаборатория в составе МГУ должна быть создана до 1 ноября 2017 года.



" Устав МГУ дополнен положениями о новом структурном подразделении — национальной антидопинговой лаборатории. Лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля с использованием современных методов, проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним" , — говорится в сообщении.



Отмечается, что данные изменения позволят национальной антидопинговой лаборатории осуществлять свою деятельность в структуре МГУ, независимо от органов власти в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте и российским законодательством.





Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Национальную антидопинговую лабораторию было решено создать в составе МГУ.

Делегация WADA на прошлой неделе посетила МГУ и, по словам ректора вуза Виктора Садовничего, положительно оценила ход работ по созданию антидопинговой лаборатории.