Травма Болта не позволила Ямайке завоевать медали ЧМ в эстафете 4х100 метров

Мужская сборная Великобритании одержала победу в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, передает RT.

Хозяева турнира преодолели дистанцию за 37,47 секунды. Вторыми стали спортсмены из США, а замкнули тройку призеров японцы.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт из Ямайки, для которого этот забег был последним в карьере, получил эстафетную палочку третьим, однако преодолеть свой отрезок до конца не сумел из-за травмы. В результате ямайская команда получила дисквалификацию

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Эстафета, 4х100 м

1. Великобритания — 37,47.

2. США — 37,52.

3. Япония — 38,04.