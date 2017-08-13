Главные события у вас в почте
Травма Болта не позволила Ямайке завоевать медали ЧМ в эстафете 4х100 метров
Мужская сборная Великобритании одержала победу в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, передает RT.
Хозяева турнира преодолели дистанцию за 37,47 секунды. Вторыми стали спортсмены из США, а замкнули тройку призеров японцы.
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт из Ямайки, для которого этот забег был последним в карьере, получил эстафетную палочку третьим, однако преодолеть свой отрезок до конца не сумел из-за травмы. В результате ямайская команда получила дисквалификацию
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. Эстафета, 4х100 м
1. Великобритания — 37,47.
2. США — 37,52.
3. Япония — 38,04.
Оставить комментарий