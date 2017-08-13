Усэйн Болт не смог завершить свой последний забег в карьере из-за травмы

Болт не смог уйти из спорта. Его из спорта увели под руки. В своём последнем забеге в карьере великий чемпион получил травму и не смог финишировать…

Для сборной Ямайки и для самого Болта всё складывалось успешно. Перед стартом Усэйн, оказавшийся в фокусе десятков камер, привычно жестикулировал и улыбался. Разминочная пробежка метров на 50 также прошла с улыбкой. Потом грянул выстрел стартового пистолета, была совершена первая передача эстафеты, вторая. Перед третьей сборная Ямайки шла в лидерах, наравне с британцами и американцами, а потом произошло необъяснимое…

Первые же шаги Усэйна Болта показали — что-то пошло не так. Лучший спринтер планеты начал стремительно отставать от своих конкурентов, а потом и вовсе остановился и упал на дорожку. Речь шла не о борьбе за медали, а о том, чтобы закончить последний забег в карьере.

Болт закончить его не смог. Ему понадобилась помощь врачей.

Пока британцы праздновали свой триумф, а американцы осознавали, можно ли считать второе место успехом, на дорожках появилось кресло-каталка. Стало страшно: не так должен был завершить карьеру Усэйн Болт. Ох, не так! Кресло не понадобилось. Через несколько минут чемпион, поборов боль, встал и, поддерживаемый своими товарищами по команде, ушёл. Ни улыбок, ни привычных победных жестов, ни демонстрации золотых бутс.

Если бы чемпионат мира проходил бы не в Лондоне или финал не выиграли бы британцы, стадиону, скорее всего, была бы почти безразлична судьба победителей. Но в данном случае зрители разрывались: им хотелось и радоваться за своих и сопереживать великому спортсмену, завершающему карьеру в столь неподобающей манере.

Болт — по-настоящему удивительный атлет. Он — тот человек, ради которого почти десять лет по всему миру включали телевизоры именно во время забегов на 100 или 200 метров. Взоры миллионов людей были обращены на него — на его улыбки и ужимки перед стартом, на его широкие шаги на дистанции, на его порой издевательское поведение на последних метрах: а кто, кроме Болта мог позволить себе посмотреть по сторонам на стометровке и начать праздновать победу метров за десять до финиша? В конце концов, все ждали от Усэйна мировых рекордов — тех, которые в обозримом будущем побиты не будут, и его фирменной позы.

Болт всегда делал шоу. Любыми способами. И в этот раз он снова, сам того не желая, превратил свой последний забег в шоу — душераздирающее и драматичное.

И совершенно бессмысленно теперь вспоминать, что с 2007 года Усэйн Болт не проиграл ни одной эстафеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В Осаке ещё мало кому известный ямаец ещё бежал на втором этапе, а финишёр Асафа Пауэлл пришёл к финишу вторым — после американца. Это поражение было для Болта единственным на сегодняшний момент.

Болт мог не выступать на этом чемпионате мира, но его уговорили. Болт мог не выступать в эстафете, но проиграл свой последний личный финал. А скромное бронзовое прощание, похоже, короля лёгкой атлетики не устраивало. Потому он и решил активировать «План Б», чтобы получить по-настоящему пышные проводы, которых он действительно заслужил. Мощь команды позволяла Ямайке рассчитывать на золото. Но кто же мог подумать, что всё так закончится?

Усэйн Болт покинул свой последний забег побеждённым. При нём остались восемь золотых медалей Олимпиады, его победы на чемпионатах мира и его мировые рекорды. Не успел он сделать главного — попрощаться со спортом на мажорной ноте. Но довольствуется ли живая легенда тем, что его увели из спорта? Или, может, мы ещё увидим финиш Болта?