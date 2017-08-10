Российский ходок Кривов будет лишён золотой медали Универсиады-2011

Российский ходок Андрей Кривов , ранее дисквалифицированный на три года за нарушение антидопинговых правил, будет лишён золотой медали Универсиады 2011 года, которая проходила в китайском Шэньчжэне.

Об этом сообщает сайт Inside the Games.

Отмечается, что в связи с дисквалификацией все результаты Кривова в период с 20 мая 2011 года по 6 июля 2013 года будут аннулированы, среди которых — и победа на Универсиаде-2011 в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.