Занозин: Мамаев сказал что-то неприятное Родолфо, в перерыве была потасовка

Комментатор матча 5-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар» Павел Занозин рассказал о потасовке, произошедшей в перерыве встречи в Грозном.

«Судя по всему, в перерыве в подтрибунном помещении была потасовка. Когда капитан «Ахмата» Уциев давал интервью, он прерывался для того, чтобы успокоить тех, кто оставался за кадром. Я так понимаю, что это было продолжение стычки Мамаева и Родолфо, которые получили по карточке в конце первого тайма. Мамаев явно что-то неприятное сказал Родолфо. Бразилец очень хорошо понимает русский язык, и он был в крайней степени ярости из-за этих слов», — заявил Занозин в эфире телеканала «Наш футбол».

Журналист Адам Зубайраев на своей странице в «Твиттере» сообщил, что, по его информации, стычка началась из-за того, Мамаев назвал Родолфо обезьяной.