Экс-чемпион мира по боксу Форбс отказался проводить спарринги с Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу Стив Форбс отказался проводить спарринги с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором , сообщает RT.

"Меня звали на спарринг с ним и я отказался. Мы даже не дошли до разговора о деньгах. Все из-за того, как они обошлись с Поли.

Плюс, я давно не проводил таких спаррингов и тренировок. Они выбрали меня потому, что я не в форме. Да ни за что! Мне говорили: «Ты справишься», но я давно не спарринговал", — цитирует Форбса Bloody Elbow.