Главные события у вас в почте
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Российский " Краснодар" одержал победу над сербской " Црвеной Звездой" со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.
В составе победителей мячи забили Иван Игнатьев (20-я минута), Виктор Классон (46) и Сергей Петров (67). У гостей отличились Славолюб Срнич (57) и Александр Пешич (71). На 66-й минуте Игнатьева на поле заменил лучший бомбардир чемпионата России двух последних лет Федор Смолов, впервые сыгравший в нынешнем сезоне. Форвард не играл в предыдущих матчах из-за травмы.
Ответная встреча состоится 24 августа в Белграде. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.
" Краснодар" в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне " Краснодар" дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту — испанской " Сельте".
Оставить комментарий