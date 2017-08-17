"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Российский " Краснодар" одержал победу над сербской " Црвеной Звездой" со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Краснодаре.



Ответная встреча состоится 24 августа в Белграде. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.



" Краснодар" в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне " Краснодар" дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту — испанской " Сельте".