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Источник: Дзюба отказывается переходить в «Локомотив»

Дзюба отказался переходить в «Локомотив»
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Комментатор Дмитрий Шнякин в эфире телеканала «Наш футбол» сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказывается переходить в «Локомотив».
«Ведётся очень серьёзная работа по поиску возможного сменщика Ари. Скажем так, довольно высокопоставленное лицо в «Локомотиве» доверило мне следующую информацию. Клуб действительно вёл переговоры с Артёмом Дзюбой. Был выход на него, но игрок отказывается переходить в «Локомотив», да и «Зенит» не так чтобы этого хочет. Безусловно, Артём будет биться за место в основе, где сейчас Кокорин и Дриусси», — сказал Шнякин.
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Артем Дзюба Дмитрий Шнякин
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