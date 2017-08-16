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Игрок «Янг Бойз» забил автогол в матче ЛЧ с ЦСКА

Видео: Игрок «Янг Бойз» забил автогол в матче ЛЧ с ЦСКА
Фото:
Защитник швейцарского «Янг Бойз» Нуху Касим забил мяч в свои ворота в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Видеозапись появилась в аккаунте СЭ ЦСКА.
На 91-й минуте матча игрок ударил мяч головой, после чего попытался передать его вратарю, не давая упасть на землю. После паса головой в исполнении Нуху снаряд перелетел через голкипера Давида фон Бальмоса и оказался в сетке. Этот гол стал единственным в матче.
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