"Ахмат" обжалует судейство на матче шестого тура РФПЛ с "Зенитом"



14 августа " Ахмат" отправит жалобу на судейство в гостевом матче шестого тура российской Премьер-лиги с " Зенитом". Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Федотовым

" На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую желтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления.



На 59-й минуте нужно было удалять вратаря " Зенита" Лунева за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс не было зафиксировано нарушение правил на Швеце на линии штрафной площади " Зенита". Были и еще некоторые эпизоды, но эти — основные. В понедельник оформим и отправим жалобу" , — цитирует пресс-службу клуба " Чемпионат.com".



Встреча закончилась поражением " Ахмата" со счетом 0:4.