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"Разберемся как мужики": Дмитрий Тарасов футболисту "Рубина" Кудряшову

«Разберемся как мужики»: Тарасов обратился к футболисту «Рубина» Кудряшову
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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов предложил игроку казанского «Рубина» Фёдору Кудряшову «разобраться как мужики». Об этом футболист написал в своём аккаунте в Instagram.
«Я жду тебя в любом ресторане Москвы! Разберёмся как мужики», — написал Тарасов.
Во время матча пятого тура российской премьер-лиги между футболистами произошёл конфликт. В тексте сообщения не указывается, в чём именно Тарасов хочет разобраться с Кудряшовым. Помощь столичному футболисту предложил в комментариях к публикации борец Расул Мирзаев. Встреча между «Локомотивом» и «Рубином» завершилась со счётом 1:1.
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