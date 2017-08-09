США втрое превзошли РФ по числу пойманных на допинге

Международное Движение за заслуживающий доверие велоспорт (MPCC) опубликовало статистику за первое полугодие 2017 года о количестве спортсменов, использовавших допинг. С января этого года 73 спортсмена из Соединённых Штатов были пойманы на допинге. Это рекорд среди стран мира.

Второе место у России — 24 зарегистрированных случая. Третье место у Индии с показателем 16 человек. Четвертое и пятое место делят Бразилия и Доминиканская Республика — по 15 случаев.

По статистике видов спорта, чаще всего допинг используют бейсболисты — 52 случая. Затем легкоатлеты — 45 спортсменов. На третьем месте спортсмены тяжелой атлетики — 33 человека.

MPCC регулярно составляет и публикует рейтинги, связанные с тематикой допинга. В спорте организаторов движения также были зафиксированы случаи использования допинга, однако их гораздо меньше — 11.