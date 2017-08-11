Российский велосипедист выиграл самую протяженную гонку в мире

Российский велосипедист Алексей Щебелин победил в самой многодневке Red Bull Trans-Siberian Extreme. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Спортсмен преодолел 9 тысяч 156 километров за 312 часов 16 минут 58 секунд. Второе место занял немец Пьер Бишофф , отставший на 3 часа 14 минут 35 секунд. Бразилец Марсело Флорентино Соареш расположился на третьей строчке в общем зачете (+13 часов 47 минут 4 секунды).

Гонка стартовала 18 июля в Москве и завершилась во Владивостоке. Изначально на старт вышли десять велосипедистов: восемь мужчин и две женщины. До финиша сумели добраться Щебелин, Бишофф и Соареш.

Спортсмены пересекли пять климатических и восемь временных зон. В общей сложности они провели в седле более трех недель.

Red Bull Trans-Siberian Extreme — самая протяженная велогонка в мире. Она впервые состоялась в 2013 году. В предыдущий раз ни один спортсмен не сумел добраться до последнего этапа из-за погодных условий. Лучшим из участников стал россиянин Щебелин.