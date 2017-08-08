"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА



Испанский футбольный клуб " Реал" победил английский " Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА . Игра проходила в Скопье.

В составе " Реала" мячи забили Каземиро (24-я минута) и Иско (52), у манкунианцев отличился Ромелу Лукаку (62).



" Реал" выиграл Суперкубок в четвертый раз. Ранее футболисты мадридского клуба завоевывали этот трофей в 2002, 2014 и 2016 годах. В прошлом году " Реал" в матче за Суперкубок УЕФА победил испанскую " Севилью" в дополнительное время со счетом 3:2.



" Реал" вышел на третье место по количеству побед в Суперкубке. По пять раз трофей выигрывали итальянский " Милан" (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) и испанская " Барселона" (1992, 1997, 2009, 2011, 2015). " Реал" повторил достижение " Милана" , сумев выиграть Суперкубок два раза подряд.





Главный тренер " Реала" Зинедин Зидан стал пятым обладателем Суперкубка УЕФА в качестве игрока и тренера. В 2002 году французский полузащитник помог " Реалу" обыграть голландский " Фейенорд" — 3:1. Ранее это удавалось сделать Хосепу Гвардиоле, Карло Анчелотти , Диего Симеоне и Луису Энрике . Также Зидан стал вторым тренером после наставника " Милана" Арриго Сакки, которому удалось выиграть Суперкубок два раза подряд.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, первым обладателем трофея был голландский " Аякс". В матче за Суперкубок традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам предыдущего сезона. Единственным российским клубом, завоевавшим данный трофей, является санкт-петербургский " Зенит" , переигравший в 2008 году " Манчестер Юнайтед" (2:1), в 2005 году за Суперкубок на правах победителя Кубка УЕФА (турнир, предшествующий Лиге Европы) боролся московский ЦСКА, но российская команда потерпела поражение от английского " Ливерпуля" (1:3).