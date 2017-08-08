Забивший автогол вратарь «Спартака» нашел позитив в разгроме от «Зенита»



Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров нашел положительные моменты в разгромном поражении красно-белых от санкт-петербургского «Зенита» в матче 4-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Своими соображениями вратарь поделился в Facebook.

«Даже в таких ситуациях можно найти позитив. Я очень люблю смотреть как люди меняются. Когда ты был наверху и когда ты немного оступился… ты сразу в очередной раз можешь убедиться кто есть кто. Спасибо еще раз всем тем, кто со мной и моей командой. Я знаю, чтобы ни случилось вы будете со мной и командой», — написал Ребров.



Матч «Зенита» и «Спартака» прошел на стадионе «Санкт-Петебург» 6 августа и завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Пятый мяч попал в сетку ворот Реброва, после того как сам голкипер отбил его в сетку. Во время матча крыша новой арены сине-бело-голубых, стоимость которого превышает 50 миллиардов рублей, вновь протекла.



«Зенит» набрал 12 очков в четырех турах РФПЛ и возглавляет таблицу чемпионата. «Спартак» с 5 очками в активе располагается на 10-й строчке.