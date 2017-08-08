Стал известен первый соперник сборной России по хоккею на ЧМ-2018

Сборная России по хоккею сыграет с национальной командой Франции в первом матче на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в Дании.



Об этом сообщается на официальном сайте турнира.



Встреча пройдёт 4 мая на Королевской арене в Копенгагене. В параллельном матче сыграют команды Канады и США.



В матче открытии турнира хозяева турнира датчане сыграет с командой Германии.



Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России по хоккею переиграла национальную команду Канады на турнире Sochi Hockey Open.