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Массовая драка сборных России и Канады по хоккею попала на видео
В конце второго периода матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open между олимпийской сборной России и канадской командой состоялась массовая драка с участием восьми хоккеистов.
Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «Хоккейный клуб Сочи».
Драка в формате «четыре на четыре» началась после того, как игрок канадской команды толкнул соперника возле скамейки.
Как уточняет «Чемпионат», после потасовки две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой, получил Эрик О'Делл, по пять минут за драку - Михаил Григоренко и Джастин Азеведу, двойные малые штрафы за грубость заработали Илья Любушкин и Максим Норо.
Кроме того, команда россиян получила две минуты штрафа за нарушение численного состава.
В итоге олимпийская сборная России все же одержала победу над канадцами со счетом 3:2. В финале турнира олимпийцы встретятся с командой СКА из Санкт-Петербурга.
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