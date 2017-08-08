Массовая драка сборных России и Канады по хоккею попала на видео

В конце второго периода матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open между олимпийской сборной России и канадской командой состоялась массовая драка с участием восьми хоккеистов.

Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «Хоккейный клуб Сочи».

Драка в формате «четыре на четыре» началась после того, как игрок канадской команды толкнул соперника возле скамейки.

Кроме того, команда россиян получила две минуты штрафа за нарушение численного состава.

В итоге олимпийская сборная России все же одержала победу над канадцами со счетом 3:2. В финале турнира олимпийцы встретятся с командой СКА из Санкт-Петербурга.